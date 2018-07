Robles dos bosques

Nota: Este artigo está acessível, nas primeiras horas, apenas para assinantes do Negócios Primeiro.

É curioso verificar a violência do ataque lançado, especialmente nas redes sociais, ao vereador do Bloco em Lisboa assim que começou a ser divulgada a notícia. Para além de alguns eleitores arrependidos, percebe-se que a esmagadora maioria dos críticos vem de um espaço politico muito diferente. E é curioso ver que os ataques incidem sobre uma realidade que os próprios autores das acusações defendem. Sempre se dirá que é o jogo da política. Aceito. Mas talvez fosse tempo, para esquerda e direita, de discutir os assuntos sem os macular com preconceitos partidários que provocam ruído, mas que não resolvem as questões.

A questão das rendas, da especulação imobiliária, da reabilitação urbana e do combate à propriedade devoluta, do alojamento local, da atração de investimento sem descurar a necessidade de manter ou chamar a classe média para a cidade, entre tantos outros temas ligados ao modelo de desenvolvimento que queremos para os grandes centros urbanos, são terreno fértil para acentuar diferenças, insinuar interesses obscuros, aduzir argumentos falaciosos e ensaiar discursos populistas.

E esse é o problema de Ricardo Robles. O discurso ensaiado até ao dia de hoje parece estar em contradição com a sua prática (ou a da sua família) nos últimos 4 anos. É disso que as pessoas, ou o eleitorado, não gosta e está farto. Mas isto também é verdade para os ferozes opositores que sempre surgem nestes momentos. Estando a criticar a conduta de Robles estão não só a acentuar a incoerência do seu comportamento, mas também a aumentar o rol de argumentos daqueles que se vêm manifestando contra as práticas atuais dos proprietários. Tiro no pé. Senão vejamos, o que estão a dizer é que o político Robles prejudicou pessoas, esqueceu direitos (embora suportado pela lei Cristas) e se prepara para, pecado dos pecados, obter generosa mais valia na eventual venda do imóvel de que é coproprietário. Tudo aquilo que os próprios, até hoje, vinham considerando justo e normal numa economia em crescimento e na defesa do sagrado direito de propriedade.

Sejamos claros. Nem os defensores do mercado, proprietários ou não, são assim tão insensíveis aos direitos dos inquilinos, nem a esquerda radical se pode colocar sempre de forma séria contra os efeitos económicos de uma procura crescente e de direitos sobre a propriedade que condicionam, animam e permitem desenvolver com sucesso uma cidade como Lisboa. Se Ricardo Robles quiser trabalhar seriamente em Lisboa pois que o faça. Não queira é tentar convencer-nos que de um lado são todos "xerifes de Nottingham", mas que felizmente podemos contar com ele o "Robles dos Bosques" para nos salvar.

Jurista

