Armando Esteves Pereira 02 de agosto de 2018 às 20:09

Robles, o bloquista do prédio com mansarda Ricardo Robles era o campeão político na Câmara de Lisboa contra a especulação imobiliária e a gentrificação do centro histórico. Por ironia do destino, descobriu-se que ele próprio era um agente que participava com proveito nesse fenómeno.