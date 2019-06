Robô Gekko, inspirado no filme Wall Street?

E não deixou a patente por créditos alheios. Chamou ao robô Gekko, o famoso corretor interpretado por Michael Douglas no filme Wall Street, que tornou famosa a frase "greed is good" [a ganância é boa].

Num edifício em Cambridge, no Reino Unido, a equipa trabalha numa nova forma de investir em dívida. Conta o Expansión que os cérebros da Cantab são formados em campos como a astrofísica e a biologia molecular. E escrevem códigos e programas que simulam as flutuações nos mercados da dívida.

Os desenvolvimentos ainda estão numa fase inicial, dizem os responsáveis que explicam que uma das grandes barreiras é a complexidade das obrigações, especialmente as corporativas.

Enquanto uma companhia pode emitir apenas um ou dois tipos de ações, pode, no entanto, emitir centenas de tipos de dívida, com diferentes garantias, moedas, maturidades e pagamento dos cupões.

Por outro lado, há que ter em conta as taxas de juro que podem ir mudando, com grande impacto na cotação das obrigações. Parece algo complicado. Gekko quer ser o rei das obrigações. O do filme também foi rei... por uns tempos.