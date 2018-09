Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 16 de setembro de 2018 às 18:55 Sabe quem é o maior perdedor com o Lehman? Assinalou-se este fim-de-semana o décimo aniversário do colapso do Lehman Brothers.

A queda inesperada daquele que era o quarto maior banco de investimento dos EUA precipitou a perda de biliões de dólares e uma crise de confiança a nível mundial.

O sector financeiro, no centro da crise, foi o mais penalizado. Mas, dez anos depois os bancos norte-americanos já recuperaram da crise, enquanto na Europa estas entidades continuam bem longe dos valores em que estavam avaliadas no período pré-Lehman.

Uma única empresa norte-americana, a Apple, vale quase tanto como a capitalização bolsista dos 48 maiores bancos europeus, realça a Bloomberg. Mas este é apenas um indicador. Tal como indica a agência de notícias, enquanto os bancos norte-americanos registam subidas expressivas em bolsa, os europeus são menos rentáveis e menos valiosos.

Mas o que justifica esta diferença? Segundo o mesmo artigo, os líderes europeus deixaram fugir a oportunidade de resolver os problemas do sector financeiro e capitalizar os balanços. Já nos EUA, as autoridades injectaram 700 mil milhões de dólares para recapitalizar os maiores bancos. A diferença está na capacidade de resposta para atacar a raiz do problema.