Sai um almoço por 3,3 milhões de dólares 

Uma vez por ano, Warren Buffett almoça com um investidor anónimo. O "preço" do almoço não está ao alcance de todas as carteiras, uma vez que o valor é definido com base num leilão, que depois reverte para efeitos de caridade.

E as licitações não são baixas. Há investidores dispostos a pagar vários milhares, ou até milhões, para ouvir pessoalmente algumas recomendações daquele que é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo. E este ano já há um valor para o almoço com o Oráculo de Omaha. Conhecer Warren Buffett custará a módica quantia de 3,3 milhões de dólares. Uma ementa um pouco mais cara que a do ano passado (2,68 milhões), mas inferior ao recorde de 3,46 milhões, segundo uma notícia do MarketWatch. O vencedor do leilão, que poderá desfrutar de uma refeição com o dono da Berkshire Hathaway, pode convidar até sete amigos para o almoço, que terá lugar na casa de bifes Smith & Wollensky, em Nova Iorque. Provavelmente esta será a refeição mais cara de sempre, mas se conseguir aprender alguns truques de investimento com Buffett ou ganhar algumas dicas sobre as oportunidades no mercado, provavelmente conseguirá recuperar parte do valor investido. A experiência será seguramente impagável.

