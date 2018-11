Saudi Aramco pode ir para a bolsa. Mas só parte dela

Ou seja, segundo a informação recolhida pela CNBC, a empresa pondera cotar os activos de "downstream" (que incorporam refinação, petroquímica, lubrificantes, GPL e Gas & Power) depois de adquirir a empresa do sector químico SABIC. Uma estratégia que pretende tornar a empresa mais atractiva para potenciais investidores. E, segundo as fontes citadas, a operação pode ocorrer na Arábia Saudita ou num mercado internacional. A justificar esta opção pode estar o afastar de receios relacionados com a transparência, exposição política, sensibilidade ao preço do petróleo e elevada dimensão da empresa. Além disso, as cotações do ouro negro têm estado pressionadas nas últimas semanas, com o crude em Nova Iorque a registar a maior série de quedas de sempre. Mas alguns dos analistas ouvidos defendem também que esta solução pode retirar à Aramco alguma vantagem competitiva que advém do seu negócio integrado. São tantos os meses a falar deste IPO que ele já assumiu as mais variadas formas.

Jornalista