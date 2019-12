Luís Marques Mendes 29 de dezembro de 2019 às 21:09

Sem Centeno, Costa “ficará mais exposto”

As habituais notas da semana de Marques Mendes, no seu espaço de comentário na SIC. O comentador fala sobre as mensagens de Natal do Presidente da República e do primeiro-ministro e sobre alguns temas que deverão marcar 2020.