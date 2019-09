Fernando Ilharco 26 de setembro de 2019 às 19:48

Ser e não ser eficiente

No mundo profissional, na competição e na inovação, as coisas quase nunca são lineares. Depende. Com a eficiência, fazer bem o que se faz, passa-se o mesmo. Ser eficiente é bom, mas ser ineficiente também pode ser positivo.