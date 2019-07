Será desta que chega a megaoperação em bolsa?

"O processo de dispersão em bolsa nunca foi totalmente suspenso", assegurou o ministro saudita da Energia, Indústria e Recursos Minerais, Khalid al-Falih, citado pela Reuters. Falava da colocação em bolsa da petrolífera Aramco que já esteve para entrar em bolsa, o que, depois, acabou por não acontecer.

Mas o ministro da Energia saudita dá como garantia que o processo não morreu, acrescentando que "sempre dissemos que a entrada em bolsa sucederia em 2020 ou 2021, nunca deixámos de falar disso".



Os olhos estão postos nesta operação, já que a Aramco tornar-se-á a petrolífera mais lucrativa do mundo a estar cotada. O lucro em 2018 desta petrolífera foi de perto de 100 mil milhões de euros...



O seu IPO ("initial public offering", ou oferta pública inicial) já foi, por isso, apelidado de operação do século, mas ainda não se vislumbra a data. É que 5% do capital da Aramco poderá significar uma operação de 100 mil milhões de dólares!



Certo é que as incertezas e a volatilidade do mercado levaram, por várias vezes, a operação a ficar em "stand by". Agora, os mercados têm estado em alta, mas as nuvens no horizonte deixam os bancos de investimento atentos. Será que desta vez a intenção de cotar a Aramco é para valer?