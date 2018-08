Será que está a acompanhar o Twitter certo?  

Mais recentemente, Elon Musk, CEO da Tesla, recorreu ao Twitter para anunciar que estava a considerar tornar a empresa privada e até avançava o valor a que poderia comprar as acções. Anúncios importantes que mexem com o mercado e que têm obrigado os investidores a estar mais atentos às redes sociais. Por isso, quando Warren Buffett, um dos investidores mais respeitados e bem-sucedidos do mundo, que não tem por hábito manifestar-se nas redes sociais, se torna mais activo no Twitter, isso é motivo suficiente para os investidores passarem a acompanhar a conta do bilionário. E foi isso que aconteceu nos últimos dias. Uma conta criada com o nome @warrenbuffet99 conta já com mais de 200 mil seguidores, segundo o El Economista. Mas, convém confirmar sempre se as contas são oficiais, o que não é o caso. É que o verdadeiro Warren Buffett tem uma conta de Twitter (@WarrenBuffett), criada em 2013, que não utiliza.

Jornalista