Somos todos Paramés, dizem as gestoras

São, geralmente, empresas já estabelecidas e de grande dimensão. É uma estratégia seguida por muitos grandes investidores, como é o caso de Warren Buffett e de Francisco García Paramés.





É caso para dizer que todos os espanhóis querem seguir o caminho bem-sucedido de Paramés. Jornalista

O gestor-estrela espanhol surpreendeu, em 2013, ao sair da Bestinver, depois de vários anos a liderar a estratégia de investimento da gestora, levando à saída de dinheiro por parte de vários investidores. Mas, entretanto, parte da sua equipa criou uma nova gestora, a azValor, que segue esta mesma estratégia.Uma filosofia que a Bestinver também quis manter com Beltrán de la Lastra. Enquanto isso, Paramés criou a sua gestora, no ano passado, dando continuidade ao seu perfil de investimento. E o Cinco Días dá ainda conta de outros exemplos de gestoras reconhecidas por esta filosofia. Ou seja, nos últimos anos, os fundos de investimento que seguem a estratégia "value" dispararam em Espanha, com as gestoras de activos a defenderem que esta é a melhor fórmula para conseguir retornos.