Isabel Stilwell falecomisabelstilwell@gmail.com 11 de setembro de 2018 às 19:42

Tancos no Livro dos Falhanços Heroicos A fuga dos presos de Alcoentre figura no "The Book of Heroic Failures". Agora Tancos pode voltar a catapultar Portugal para este compêndio dos grandes fracassos da História. O ministro da Defesa faz por isso.