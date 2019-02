Esta corrupçãozinha é endémica. Ou era. Ninguém levava a mal, até porque muitos deviam o seu sucesso a esses esquemas. Se eu te oferecer, uma galinha, um robalo ou um relógio de ouro, espero que tu, quando tiveres oportunidade me possas retribuir o favor.

"Quem questiona se país é vítima de corrupção, questiona o inquestionável."

Álvaro Santos Pereira, Parlamento, 7 de fevereiro de 2019

Portugal tem sido um país tradicionalmente fechado, e assim mantido, onde os empresários aprenderam desde cedo, por conveniência ou falta de alternativas, a pedinchar ao Rei ou ao Estado, um monopólio, um alvará ou uma graçazinha qualquer para o seu negócio. Nunca foram livres, nem precisavam. Entravam facilmente neste jogo de troca de favores e influência com o Poder da ocasião. A bem da verdade nunca lutaram contra esse sistema, lutavam era para não ficar de fora. Tanto talento desperdiçado. Gerações de empresários e empreendedores com único objetivo de buscar o favor do Estado. Estes eram os seus incentivos e, como diria Miguel Beleza aqui nesta coluna, "a economia são incentivos e o resto são comentários".

Esta corrupçãozinha é endémica. Ou era. Ninguém levava a mal, até porque muitos deviam o seu sucesso a esses esquemas. Se eu te oferecer, uma galinha, um robalo ou um relógio de ouro, espero que tu, quando tiveres oportunidade me possas retribuir o favor, ou estou a dar em agradecimento. Essa troca de favores, ou melhor, corrupção e tráfico de influências, não está reconhecida por muitos como tal, mas sim como simples educação.

Com o colapso financeiro do Estado em 2011 e do Grupo BES em 2014 muitas das redes de proteção e favorecimento foram afetadas, mas não eliminadas. O Estado deixou de ser proprietário e de ter dinheiro para negócios, mas adotou formas de bullying sobre empresas privadas, especialmente nesta legislatura, que nas mãos erradas podem potenciar soluções semelhantes às taxas de proteção que os revolucionários da ETA cobravam aos empresários bascos.

E quantos hoje não pagariam para ser apresentados a quem decide, a quem coloca uma vírgula na lei, que o banco os não apertasse, ou conivência do Estado para um qualquer negócio da China? Só talvez os empresários livres, os que exportam, ou têm o seu mercado e não dependem do Estado, sim, repito, os livres.

A transparência e a vontade de combater a corrupção são essenciais, discutindo meios de prova, como a delação premiada, enriquecimento ilícito, etc. porque este é o crime mais difícil de provar… mas o que pior faz à credibilidade do Estado e das instituições democráticas numa sociedade mais justa. Haja querer, que não parece existir.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



