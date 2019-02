TAP no seu melhor

Já viajei várias as vezes na TAP e há poucos dias realizei uma viagem de longo curso na mesma companhia.





Durante a viagem um membro da tripulação teve o azar de derramar-me um pouco de sumo de tomate na minha camisola, pediu imensas vezes desculpa e prontamente arranjou solução de disfarçar as nódoas.

A minha surpresa foi quando terminou o processo de dissolução da nódoa o membro da tripulação disse-me "o senhor caso deseje pode reclamar".

E eu respondi, sim eu sei, mas não o quero fazer, o que aconteceu foi um infortúnio e todos temos dias menos bons. De seguida veio novamente um pedido de desculpas e novamente a questão "se desejar pode fazer uma reclamação".

Algum tempo depois e ainda durante a viagem o membro da tripulação ofereceu-me um mini kit de viagem e retorquiu, é o máximo que posso fazer para compensar o que lhe aconteceu.

Com este acontecimento tive a perceção do "stress" a que os colaboradores da TAP estão expostos. Hoje qualquer pessoa pode colocar um "post viral" a criticar, e o pior é que parece que virou moda. Algumas pessoas e nomeadamente figuras públicas para mostrar nas redes sociais que vão viajar de avião para o estrangeiro, em vez de colocarem uma foto do destino, publicam uma crítica à TAP porque sabem que assim terão mais impacto e interação na publicação.

Hoje a TAP e os seus colaboradores estão expostos a uma espécie de "bullying digital", qualquer coisa que acontece é logo "postada" on line, não havendo direito ao contraditório.

Será que quem coloca as reclamações nas redes sociais utiliza os canais oficiais e adequados para o efeito?

Será que todas as falhas de serviço tal como atrasos são da responsabilidade da TAP? Acredito que não.

Será que somos todos tão exigentes com as outras marcas como somos com a TAP?

Das minhas últimas experiencias não houve atrasos, o atendimento foi simpático e exemplar. As refeições estavam ótimas e existia uma enorme variedade de bebidas.

Empresário