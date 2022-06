TAP pelos ares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No editorial da passada sexta-feira, Diana Ramos avisava que existia demasiada política na TAP. Não é um mal de agora, mas nas circunstâncias atuais da companhia ganha redobrada relevância. Basta ver como o ainda líder do PSD, Rui Rio, comentou a atualização do salário mínimo na TAP , um “revoltante desrespeito”, adiantando que “a culpa é integralmente de um Governo que teimou em manter esta pouca-vergonha

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...