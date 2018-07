Tecnológicas ainda têm coelhos para tirar da cartola?

Este é um sector que, nos últimos meses, tem renovado máximos históricos sucessivos e, como tal, tem visto a sua dimensão crescer de forma exponencial: há quatro empresas com um valor de mercado acima de 800 mil milhões de dólares. Há três trimestres consecutivos que estas cotadas conseguem, em média, apresentar crescimentos homólogos superiores a 20% dos seus lucros, segundo os dados da Factset citados pelo MarketWatch. E o mesmo deverá ter acontecido no segundo trimestre de 2018. Mas esta evolução dos resultados já estará descontada no rumo das acções: o sector tecnológico do S&P sobe mais de 16% e o Nasdaq aprecia quase 13%, este ano. Por isso, os especialistas acreditam que aquilo que poderá ditar novos ganhos a estas empresas são as estimativas para o terceiro trimestre. Neste momento, as previsões são de um crescimento de 15% dos lucros. E os investidores vão estar concentrados em tudo o que as cotadas perspectivarem para os meses seguintes, na esperança de que saquem mais coelhos da cartola.

