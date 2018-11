Tecnológicas passam factura pesada a "hedge funds"

As grandes tecnológicas norte-americanas foram protagonistas de ganhos muito expressivos nos últimos anos, com a Apple e a Amazon a reabrirem o clube dos "trillion dollar baby".

Mas, o sonho das capitalizações acima do bilião esfumou-se em poucas semanas, com o valor de mercado da Apple a afundar - a dona do iPhone já cai mais de 20% desde os máximos - e a deixar-se ultrapassar pela Microsoft como a mais valiosa do mundo.

A gigante liderada por Tim Cook não foi a única do sector registar perdas de valor acentuadas. Facebook, Amazon, Alphabet ou Alibaba também sofrem em bolsa, um comportamento que está a reflectir-se nos desempenhos dos fundos de cobertura de risco.

Segundo uma nota do Goldman Sachs, citada pela CNN Business, o portefólio com as empresas mais populares dos "hedge funds", que inclui muitos destes nomes, afundou 9% entre meados de Junho e meados de Novembro. Este desempenho é ainda mais negativo que a evolução registada pelo índice S&P 500, que baixou 2% no mesmo período.

Segundo a mesma notícia, Outubro foi mesmo o pior mês para estes produtos de investimento desde 2011. Com muitos investidores a resgatarem o seu dinheiro dos "hedge funds", a razia pode ser ainda maior.