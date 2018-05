Tem a certeza de que quer concluir a operação?

Mas, ainda que enganos possam acontecer, não se espera este tipo de erros por parte de instituições financeiras. Muito menos na ordem dos milhões de milhões. E foi precisamente o que aconteceu com o Deutsche Bank. O maior banco europeu, que tantos problemas tem enfrentado e que acaba de anunciar que vai eliminar 7.000 postos de trabalho, transferiu por engano nada mais nada menos do que 28 mil milhões de euros, em 2014. De acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, o Deutsche Bank terá dado uma ordem de pagamentos de 21 mil milhões de euros para o Macquarie Group por serviços prestados. Este erro levou a entidade a tomar medidas para evitar que esta situação voltasse a acontecer, mas, mesmo assim, voltou a realizar uma segunda transferência errada. Os equívocos não tiveram impacto de maior, uma vez que as operações foram anuladas mais tarde, mas trata-se de dois erros que poderiam sair caros ao Deutsche Bank.

