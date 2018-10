Touros lutam pela sobrevivência

Naturalmente torço para que o suporte dos 5.000 pontos aguente. Seria bom para a maior parte dos investidores e para a bolsa portuguesa, mas os meus desejos não movem a bolsa portuguesa e também eu estou curioso para aquilatar deste último e decisivo teste à força dos touros que muitos dão como mortos, mas que teimam em mostrar que, como diria Mark Twain, a notícia da sua morte é manifestamente exagerada. Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui

Analista Dif Brokers

A semana passada foi bastante positiva para a bolsa portuguesa, em linha com aquilo que aqui escrevi há uma semana. Era quase inevitável este comportamento da praça portuguesa, depois de quedas fortes, colocando-a numa situação de "sobrevenda" e, sobretudo, por ser o primeiro teste ao seu grande suporte entre os 5.000 e os 5.050 pontos do PSI.Era altamente improvável que aquele suporte fosse quebrado na primeira tentativa. Afinal de contas, não estamos a falar de um qualquer suporte mas sim da fronteira entre o "bull" e o "bear market". E mais de dois anos de domínio dos touros não terminam sem uma luta acesa. Em mais de 20 anos que levo de mercado raras foram as vezes que um suporte ou resistência decisivos foram quebrados na primeira tentativa. Daí ter estado tão confiante neste ressalto que veio a acontecer, embora sem grande força.A partir de agora, irá jogar-se o futuro da bolsa portuguesa. Os ursos têm dado sinais de força e conseguiram a quebra do suporte dos 5.250 pontos, mas os touros têm a última palavra a dizer. Se conseguirem aguentar este suporte e recuperarem a zona dos 5.250/5.300 pontos, mudarão por completo a tendência de curto prazo e ganharão uma vida nova.