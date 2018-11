Traídos por quem pensa como nós

Quanto mais tempo passo nos mercados financeiros e, sobretudo, nas comunidades de investidores, mais me apercebo da dificuldade que a maior parte deles tem em conviver com opiniões opostas às suas. Provavelmente, este é um aspecto transversal a toda a sociedade mas, quando estamos a falar de dinheiro, muitos tendem a ver as opiniões opostas às suas como verdadeiros ataques pessoais.O processo final de tomada de decisão em bolsa deve ser solitário. Mas, até que isso aconteça, o investidor pode perfeitamente ler e conversar sobre o tema, de modo que a sua decisão seja tomada da forma mais informada possível. É verdade que o excesso de informação dos dias de hoje por vezes torna difícil filtrar aquilo que verdadeiramente é relevante mas, na sociedade de informação que vivemos, não aproveitar a quantidade de informação ao nosso dispor é quase contranatura.Contudo, muitas das vezes, os investidores vão à procura de opiniões que corroborem a sua, quando o que deviam era procurar, sobretudo, opiniões contrárias. Quando encontram opiniões que divergem da sua, os investidores tendem a descredibilizá-las ou a lê-las na diagonal, processo exactamente oposto ao que ocorre quando descobrem opiniões coincidentes com as deles, que lêem com muita atenção, veneração, quase que procurando um reforço positivo que lhes dê o empurrão que faltava para validar a sua posição.Quando lemos opiniões divergentes das nossas somos capazes de nos aperceber de outros argumentos e, sobretudo, de reflectirmos sobre o verdadeiro peso dos nossos argumentos. Por vezes ficamos baralhados? Sem dúvida. Mas questionar-nos é fundamental para avaliarmos não apenas a nossa convicção como aquilo que verdadeiramente sustenta a nossa opinião. E se tiver dificuldades em encontrar alguém que tenha uma opinião diferente da sua, esse é o maior sinal de perigo que pode haver.Não tenha fobia aos que discordam de si. São eles que o vão reforçar ou abandonar a hipótese que estava a colocar. O mercado é constituído por milhões de pessoas com pontos de vista diferentes. Conhecê-los é fundamental para entender melhor esse bicho a que chamamos de mercado.Se deixou de ler alguém que escreve sobre mercados porque tem sempre uma opinião diferente da sua, reavalie a sua posição. Aquela pessoa que parece não perceber nada e ter opiniões com as quais discordamos profundamente pode ser a chave para, em alguns momentos, distorcer a nossa "verdade" ao ponto de a colocarmos em causa. Mesmo que seja muito mais agradável para o nosso conforto e ego correr atrás de quem partilha a mesma opinião do que nós. As nossas decisões são muito mais vezes traídas por quem partilha da mesma opinião que nós do que por aqueles que discordam.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com