Tribunais e o desprezo pelo nosso tempo  

rtavares

Há 54 minutos

Não podia estar mais de acordo com o título deste artigo.



Numa altura em que a Justiça parece querer queimar os dedos malfeitores de graúdos e poderosos, faltam-lhe alguns passos para reconquistar o apreço dos cidadãos.

Um desses passos é o respeito por eles.

Há alguns dias, para além de me deslocar para um desses ajuntamentos gigantescos de testemunhas, assisti a um atraso de 50 minutos de um dos advogados que não se dignou pedir desculpas pela ocorrência e sofri a espera da delonga de uma das inquirições.

Posto isto, ainda me deparei com um pedido de peritagem, após 45 minutos de reflexão e sofri o consequente dispensar de testemunhas sem qualquer justificação.

(Alguém comentou que o arguido, que desconheço, se fez passar por doido ofendendo e agredindo verbalmente o juiz).

Adiante: Não sei o que vou testemunhar, não sei o que querem de mim e ninguém me paga as deslocações nem o dinheiro perdido.

Lastimável.