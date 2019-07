Trump e a bitcoin: o importante é que falem

Donald Trump disse o que muitos queriam ouvir e que até já verbalizaram. As criptomoedas devem ser reguladas, tal como os bancos são. Trump falou e a bitcoin avançou para uma queda superior a 11%, mas ainda assim a cotar acima dos 1.500 dólares.



Trump assumiu não ser fã da bitcoin e de outras criptomoedas, que "não são dinheiro e cujo valor é altamente volátil e baseado em [critérios arbitrários]", além de que, no seu entender, as criptomoedas sem regulação "podem facilitar comportamentos ilegais, incluindo tráfico de droga e outras atividades ilegais". Claro que acrescentou que o dólar é a moeda mais "confiável" do mundo. Os defensores e investidores das criptomoedas preferiram ver, nestas declarações, o copo meio cheio, dizendo que pelo menos Trump mostra como são importantes e como estão já no debate público.