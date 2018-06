Trump e um sem-fim de "tweets" para os mercados

E também para simplesmente fazer comentários. O que acontece é que as suas decisões acabam por ter impacto nos mercados, justificando subidas ou descidas dos activos. Mas, revela a Bloomberg, os investidores parecem estar a levar menos a sério estes "tweets".

A agência relacionou os comentários de Trump sobre empresas com o desempenho das acções. O mais recente foi o da Harley-Davidson que anunciou que, devido à guerra comercial, iria transferir parte da produção para fora dos EUA. Uma decisão que mereceu a crítica de Trump na rede social. Depois do "tweet", as acções caíram 2%, mas rapidamente anularam as quedas.

E outras empresas que antes foram "atacadas" por Trump, como a Boeing, a Lockheed Martin, a General Motors e a Rexnord, ainda que no dia tenham recuado em bolsa, um ano depois do "tweet" acumularam um desempenho positivo que chegou até a superar o do S&P500. Os especialistas ouvidos pela agência dizem que é a falta de consequências que está a justificar esta evolução. É caso para dizer "cão que ladra não morde"?

