"Tweets" de Musk podem custar caro à Tesla

Foi através da sua conta no Twitter que Elon Musk revelou as suas intenções de retirar a Tesla de bolsa. Mais de um mês depois, na passada quinta-feira, a reguladora do mercado de capitais dos EUA, Securities and Exchange Commission (SEC), revelou que iria processar Musk, alegando fraude com acções. Esta notícia levou as acções a registarem uma forte queda, mas o pior ainda pode estar para vir. Segundo o Barclays, este processo pode custar quase metade do valor de mercado da Tesla. Numa nota citada pela Bloomberg, o analista Brian Johnson estima que um "prémio Musk" de cerca de 130 dólares por acção pode dissipar-se. Os reguladores norte-americanos, no domingo, conseguiram que Musk se demitisse da presidência do conselho de administração da Tesla e ainda que pagasse 34,5 milhões de euros devido aos "tweets" "falsos e erróneos" sobre uma potencial retirada de bolsa da empresa. Com a demissão "os investidores vão focar-se novamente no valor da Tesla como uma fabricante automóvel de nicho, mais do que numa empresa liderada por um disruptor de várias indústrias", defendeu Brian Johnson. Já o Barclays considera que este desfecho acabará por arrastar as acções da Tesla. Hoje saber-se-á a dimensão da queda dos títulos.

Jornalista