Um caso exemplar: PORVID

Para a por em prática foi necessário criar uma rede de contactos em todo o país com técnicos do Ministério da Agricultura e viticultores que se voluntariam para o respetivo estabelecimento.

Essa rede expandiu-se e deu origem à PORVID, uma associação, por definição sem fins lucrativos, envolvendo aquelas instituições públicas e empresas da vinha e do vinho, cooperativas vinícolas e outros. Recentemente a PORVID passou a contar com o Pólo Experimental de Conservação em Pegões, numa área de 140 hectares cedida pelo Estado para o efeito.

A PORVID é um caso exemplar por várias razões.

É fonte de benefícios económicos e ambientais. Sabe-se que por ação da PORVID os viticultores portugueses tiveram acesso a materiais selecionados dentro de cada casta com melhor rendimento e melhor qualidade. Os ganhos de rendimento já obtidos com o trabalho desenvolvido podem estimar-se em mais de 10 milhões de euro/ano.

Porém, para além da seleção sobre a diversidade dentro das castas, para a qual foi inicialmente criada, e os aumentos de rendimento já obtidos, a metodologia inovadora contém várias outras valências em exploração ou potenciais com evidentes vantagens económicas, sociais, culturais e ambientais: permite conservar a diversidade existente dentro de cada casta, hoje sujeita a muito intensa erosão genética, contribuindo para a sustentabilidade da vitivinicultura; identifica castas que pela sua aparência visual têm andado confundidas com outras já conhecidas, mas que são geneticamente diferentes quanto a características culturais e enológicas relevantes; pode melhorar as castas de "Vitis vinífera" de modo a satisfazer outros requisitos para além do rendimento, nomeadamente, para responder aos desafios de adaptação às alterações climáticas, contribuindo para a sustentabilidade do setor e, finalmente, pode também servir para melhorar as castas para uma maior resistência a doenças e pragas permitindo diminuir a carga de pesticidas de síntese.





A PORVID serve ainda como ilustração de relevantes achegas teóricas.