Armando Esteves Pereira 21 de março de 2019 às 21:50

Um Governo que faz muitas famílias felizes Com a redução de custos dos passes de transportes públicos e o reembolso recorde do acerto de contas do IRS o Governo vai fazer muitas famílias felizes. Mas, no Executivo, também há motivos para transbordar felicidade, dados os familiares cada vez mais presentes no Governo, que confunde o organograma com uma árvore genealógica.