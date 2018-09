Edson Athayde 12 de setembro de 2018 às 21:05

Um mundo de "ideotes" "Atypical" é o nome de uma simpática série do Netflix que mostra as desventuras de um adolescente autista. Ao acompanhar os episódios acabamos por perceber (minimamente) como deve funcionar a cabeça de alguém que vê o mundo de uma forma completamente diferente do normal.