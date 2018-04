Um primeiro tímido sinal de força da Nos

A Nos tem sido uma das acções da bolsa portuguesa que menos tem merecido a minha atenção nos últimos três anos. O facto de estar num "bear market", com uma clara tendência descendente e não ter apresentado sinais de força, fez com que poucas vezes tenha escrito sobre ela e, quando o fiz, foi para reforçar a ideia de que nada tinha mudado e que continuava a ser uma acção a evitar ter em carteira.Aproveito, por isso, uma altura em que a acção deu um pequeno sinal de força - ainda que tímido - para fazer o ponto da situação, em termos de análise técnica. O "bear market" da Nos está prestes a completar o seu terceiro aniversário. Nos últimos tempos, a zona de suporte entre os 4,82 e os 4,92 têm aguentado a acção, mas o título esteve duas semanas no final de Fevereiro abaixo dessa zona. O facto de ter conseguido retomar o suporte é uma das poucas boas notícias que os touros têm tido na Nos e a acção pode estar a tentar fazer um duplo fundo nesta zona, pois há cerca de um ano foi por aqui que fez um mínimo relativo.O domínio dos ursos terminou? Não. Mas este pequeno sinal de força dos touros é um alento e abre aqui a possibilidade de os "traders" mais agressivos tentarem entrar na acção, com um "stop" abaixo do suporte, proporcionando uma entrada com boa relação rentabilidade/risco.E o que me fará vestir finalmente o meu fato de touro na Nos? Apenas a ruptura em alta da zona de resistência entre os 5,6 e os 5,8 euros. Até que isso aconteça, posso detectar sinais encorajadores e boas oportunidades de negócio, mas só acima daqueles valores me volto a juntar ao clã dos touros depois de tantos anos vestido de urso na Nos.

