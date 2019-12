Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 26 de dezembro de 2019 às 17:25

Um problema de atitude

A justificação canhestra do Fisco e do Governo para continuar a cobrar indevidamente aos pensionistas já castigados por atrasos enormes da Segurança Social é mais um exemplo do desrespeito das instituições públicas pelas pessoas - e pelo seu dinheiro.