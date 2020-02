Um rio perigoso

Oimpulso no investimento ainda não atingiu o patamar que gostaríamos. Se é certo que o investimento privado bateu todas as expectativas e contribui decisivamente para o PIB, suportando um crescimento mais sustentável, o dinamismo no investimento público está limitado pelas restrições da dívida e pela precaução de não anular a almofada que permite acionar os mecanismos anticíclicos que tornem Portugal um país de estabilidade económica e social indiscutível. Contudo, nesta questão, o progresso do país e os seus novos desafios exigem uma nova agenda, com um novo entendimento e sem os velhos bloqueios. Começámos esse caminho, no fim da anterior legislatura, com a aprovação, quase por unanimidade, do Plano Nacional de Investimentos. Além disso, na discussão sobre os termos do principal instrumento de financiamento do investimento público, PT2030, procuraram-se plataformas de entendimento. Mas isto não chega. Um país a sério precisa de reduzir os tempos de implementação das obras públicas, sem pôr em causa a lisura dos processos, mas removendo os obstáculos que não acrescentam transparência mas apenas tempo e custo público. É outro desafio, só realizável na mesma linha de compromisso com uma larga maioria. Mas é indispensável travar essa luta e é fundamental que o PS a lidere.





Há nesta realidade uma certeza: não é bom voltar aos tempos da diabolização do investimento público, nem da leviandade das suas opções. Mas, principalmente, é decisivo evitar travar o que tanto custou a incluir no pacote das obras em curso. Mais, é essencial impedir que se dupliquem avaliações, que se repitam processos, que se prolonguem debates impossíveis de resolver. O unanimismo das opções de obras públicas é um produto raro da democracia, mas o chumbo de investimento público em execução, pelo poder legislativo, ainda me parece mais excêntrico, porque significa uma ingerência inaceitável, e um rombo muito duro nos princípios do combate ao centralismo que está ancorado na mente de muita gente.