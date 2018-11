Stephen Roach 29 de novembro de 2018 às 14:00

Uma agenda para resolver o conflito EUA-China Numa altura de ameaças e contra-ameaças crescentes, o imperativo do compromisso não pode ser subestimado. A próxima reunião entre Trump e Xi oferece uma oportunidade para reformular o conflito como um desafio estratégico para as duas maiores economias do mundo.