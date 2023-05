Uma classe política que odeia o lucro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal tem um problema com a criação de riqueza. E não é exclusivo da esquerda (PS, Bloco, PCP e quejandos). Veja-se o que disse o Presidente numa ação do Banco Alimentar: “A banca portuguesa acabou por ter uma margem de proveitos no crédito à habitação claramente superior à média europeia (…). É evidente que esse é um problema que deve provocar uma reflexão, sobre os prazos,

...