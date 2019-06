Uma estreia relevante

Diz quem sabe que este gesto de Portugal pode ter como contrapartida, no plano económico, a concretização de importantes investimentos chineses, nomeadamente no novo terminal do porto de Sines, ou na energia, ambiente e águas.

1. Interessante o aparente desinteresse com que assuntos importantes são tratados em Portugal. O facto do nosso país ter colocado obrigações em moeda chinesa, o que acontece pela 1ª vez na nossa história e na história do continente europeu, suscitou menos atenção do que a notícia de que tivesse nascido um novo panda no jardim zoológico. Nem suscitou emoção o facto de esses títulos terem sido subscritos a 4,09% quando, se tivesse sido em euros, a taxa teria sido provavelmente negativa. Está bem que o montante de capital não era muito elevado, 260 milhões de euros em moeda chinesa (2 mil milhões de ren minbi) pelo que o prejuízo não foi muito grande. Mas que tem um enorme significado político e que pode ter importantes consequências também no plano económico, isso sem dúvida nenhuma.

Ao seguir este caminho, Portugal fez uma opção da qual as chancelarias tomaram certamente muito boa nota, nomeadamente a dos EUA. Isto acontece, como se sabe, numa altura em que ainda não há acordo entre os Estados Unidos e a República Popular da China, na questão das pautas comerciais. Diz quem sabe, que este gesto de Portugal pode ter como contrapartida, no plano económico, a concretização de importantes investimentos chineses, nomeadamente no novo terminal do porto de Sines, ou na energia, ambiente e águas. Em boa medida, como pano de fundo, está aqui sempre presente a questão da autonomia da política externa portuguesa. Numa Europa que não sabe bem para onde vai, ficar à espera das decisões dos países mais poderosos podia ser um erro crasso até porque, então, esta nossa "ousadia" já não teria qualquer valor.