Vão os bancos centrais despoletar a próxima crise?

Apesar de o mês de agosto ser historicamente o mais calmo, a yield curve americana já inverteu por 3 vezes, com a yield a 2 anos a ultrapassar a yield a 10 anos. Historicamente, este evento precede uma crise nos próximos 12 a 18 meses. Assumindo que os mercados têm razão, de onde vem o maior risco?

O mercado das obrigações de yield negativa

Uma característica salta à vista: obrigações com dívida negativa, que já atingem os 16 triliões de dólares, com 1 trilião proveniente de dívida empresarial. Os investidores estão dispostos a "perder dinheiro" quando compram estes ativos. Quais as condições macroeconómicas que explicam esta valorização?

As preocupações do mercado

Primeiro, a intensificação da guerra comercial entre a China e os EUA aparenta não ter fim. Ambos os países ameaçaram introduzir novas tarifas, e a China escalou para uma guerra monetária, ao definir o target do renminbi acima dos 7 dólares.

Segundo, preocupações com crescimento e inflação globais intensificam-se. A China revê as expectativas de crescimento do PIB de 6.5% para o intervalo de 6-6.5%, os EUA possuem o índice PMI abaixo dos 50 (sinalizando fraco sentimento económico), e a Alemanha caminha para o 2.º trimestre consecutivo de contração.

Terceiro, a volatilidade persistente nos mercados acionistas, com variações diárias acima de 1% cada vez mais frequentes, afastam os investidores para ativos considerados mais seguros. Só este ano, o yen japonês valorizou 3% face ao dólar, o ouro ganhou 20% e a quantidade de obrigações com yield negativa aumentou 30% para 16 triliões de dólares.

Bancos centrais como último recurso

Com um outlook tão negativo, os investidores viram-se para aquele que pensam ser o elemento chave: os bancos centrais, impulsionadores do bull market que temos vivido.

Quando Powell baixou as taxas de juro de referência nos EUA, avisou que aquele "não era o início de um ciclo de descidas de taxas de juro", o que levou os mercados a reagirem negativamente, evidenciando as expectativas de uma política expansionista.

No entanto, o espaço de manobra é reduzido: as taxas estão em valores historicamente baixos e os balanços de ativos estão em níveis nunca antes vistos, sustentando de forma fictícia os valores dos ativos financeiros.

Se atentarmos nos problemas de margem de lucro dos bancos japoneses e europeus (os bancos alemães possuem ROE de 2-3%, estando a cortar milhares de empregos), percebemos a razão para o Eurostoxx Bank Index estar em mínimos históricos de 30 anos. Uma redução das taxas pode criar um problema estrutural com o colapso bancário.

O maior risco são as obrigações

Com a redução de taxas fora do caminho, a única opção viável aparenta ser a compra de obrigações. O próprio BCE já afirmou estar disposto a "fazer tudo ao seu alcance" de forma a sustentar a economia.

Os investidores são assim levados a comprar obrigações, mesmo com yield negativa, na esperança de que FED e BCE sustentem o rally. O próprio Trump apressa a intervenção da FED, apesar da sua guerra comercial.

Uma vez que os bancos centrais procuram manter-se distanciados da política, o mais provável é que no curto-prazo não tomem nenhuma posição relevante, deixando os mercados procederem como é suposto: de forma livre.

Com o reduzido espaço de manobra dos bancos centrais, o mercado da dívida com yields negativas parece estar a formar uma bolha, que pode acabar com fins desastrosos para a economia mundial.

Membro do Nova Investment Club