Vem aí um mega fundo de tecnologia

O Softbank já anunciou ter conseguido amealhado 108 mil milhões de dólares (cerca de 97 mil milhões de euros) para o seu segundo fundo tecnológico. Um mega fundo ao qual, foi noticiado, se terá juntado Apple e Microsoft. Mas o Financial Times foi atrás dos investidores e garante que o Vision Fund II é notável pela informação que ainda não deu.





Segundo o jornal britânico, neste momento só há um compromisso claro: o do próprio Softbank de colocar neste fundo 38 mil milhões de dólares. As outras companhias que alegadamente entraram, também, com capital, assinaram, segundo o FT, apenas um memorando de entendimento. E mesmo desses há alguns a levantar algumas dúvidas. O FT aponta a National Investment Corporation detida pelo Banco Nacional do Casaquistão, empresa que só tinha ativos, em 2018, de cerca de 100 milhões de euros.O FT questiona ainda a ausência dos fundos soberanos da Arábia Saudita e de Abu Dhabi que contribuíram com cerca de 60% para o primeiro Vision Fund, que arrecadou 100 mil milhões de dólares, e que investiu em empresas Uber, WeWork, Slack e DoorDash. Não contente o CEO do Softbank, Masayoshi Son, avançou mesmo para o segundo mega-fundo que replica, na essência, o primeiro, mas será, agora, mais difícil de amealhar investidores e de provar que é a altura certa para o fazer.