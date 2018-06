Vender o país aos bocados

mais votado

Anónimo

Há 22 minutos

Boa noite;



Tadinho o Sr. Camilo sofre de amnésia ou Tem incapacidade de adquirir lembranças? LOL

O Passos Coelho irá passar à história como o privatizador no entanto o SR. Camilo durante 4 anos ''batia palmas''LOL

Como Primeiro-Ministro, foi forte com os fracos, impôs austeridade, baixa de salários, aumentos brutais de impostos. E pareceu tirar nisso algum gozo. Mas foi fraco com os fortes. Permitiu todo o tipo de negócios aos grandes grupos económicos. Privatizou tudo: BPN, EDP e REN, Fidelidade, ANA, CTT, EGF, e também a TAP. Alienou ao desbarato o património público, numa sequência de processos manchados pela promiscuidade.Veio a seguir a EDP, entregue de mão beijada aos chineses. O conflito de interesses entre privados e públicos nem sequer foi disfarçado. Com a REN, passou-se o mesmo. Resultado: o estado chinês é agora um dos maiores patrões no nosso país e detém, em monopólio, um recurso estratégico vital, a rede eléctrica.Há mais mas fiquemos por aqui. LOL