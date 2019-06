Vestager, mãos de aço 

Depois de dizer não à junção na ferrovia da Alstom com a Siemens, criando o tão desejado, pelo eixo franco-alemão, campeão europeu, veio agora travar a junção das operações europeias da ThyssenKrupp com a Tata Steel. Justificou-o: "A concentração resultaria em preços mais elevados", por isso foi proibida para "evitar um prejuízo grave às indústrias e consumidores europeus", sustentou a comissária da Concorrência.

Margrethe Vestager explicou ainda que "o aço é um produto crucial para muitas coisas que usamos no dia-a-dia, como embalagens e carros", acrescentando também que "milhões de pessoas trabalham nestes setores e as empresas dependem de preços competitivos do aço para vender os seus produtos a nível global".

Tudo isto estaria em risco com a fusão, no entender da Comissão Europeia. Este é o sexto chumbo de Vestager enquanto comissária, com ambições de ascender ao lugar mais alto da Comissão Europeia. A dinamarquesa não tem perdido a mão de aço.