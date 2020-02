Viver e trabalhar em Lisboa

Lisboa é a minha cidade – onde resido e trabalho – há mais de 40 anos. Concordo com todas as iniciativas da Câmara Municipal de Lisboa (CML) que visem, de facto, uma melhoria da qualidade de vida. Não posso concordar com as medidas mal pensadas e/ou mal executadas nem tão-pouco com o anátema sobre os residentes com automóvel. Antes de prosseguir: dispenso a utilização do automóvel sempre que considero preferível uma alternativa (táxi ou transporte público).





A circulação automóvel diária em Lisboa, e o seu efeito poluidor, não é novo. Segundo a informação mais recente, entram diariamente em Lisboa 370.000 veículos e circulam dentro da cidade cerca de 200 mil (incluindo os comerciais). O objectivo da CML sempre foi (e é) o de melhorar a rede de transportes públicos complementando-a com parques de estacionamento nas “entradas” de Lisboa. Tal não foi conseguido – mesmo com a redução do preço dos passes – já que basta comparar o tráfego pelo início da manhã entre um percurso entre avenidas lisboetas com o seu forte aumento em alguns pontos de entrada. Se diversas medidas tiveram efeitos positivos – como sejam as Zonas 30 e as primeiras Zonas de Emissão Reduzida (ZER) – outras vão criar autênticos labirintos para os residentes em Lisboa. É o caso da futura ZER Baixa-Chiado. Basta ter um relato das inquietações dos residentes (expressas nas reuniões de juntas) e as respostas dadas pelos responsáveis para se perceber que nem todos pensaram bem!