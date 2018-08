Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 28 de agosto de 2018 às 21:30

Volta, Salazar, estás perdoado O PCP não autorizou a Tinta da China a vender o livro de Luaty Beirão, crítico do regime angolano, no recinto na Festa do Avante. A editora não gostou e denunciou a censura nas redes sociais.