Warren Buffett britânico forçado a fechar fundo

Neil Woodford é conhecido como o Warren Buffett britânico. Mas nem a associação ao nome do investidor mais conhecido do mundo vale ao gestor de fundos mais conhecido do Reino Unido.

Segundo o Cínco Días, Woodford foi obrigado a cancelar os resgates de dinheiro do seu fundo "estrela". A decisão foi tomada na sequência dos elevados montantes de dinheiro que foram tirados do produto, após as perdas acumuladas pelo fundo, que estavam a ameaçar as posições dos investidores que mantêm o seu capital aplicado no LF Woodford Equity Income Fund. O fundo, que gere atualmente 4.200 milhões de euros, sofreu quedas na casa dos 17% em 2018, uma desvalorização à qual se acumulam a perda de 7,28%, registada este ano. A evolução negativa, associada às saídas de dinheiro, tem-se refletido na quebra do património gerido, que em maio de 2017 chegou a ascender a 11.500 milhões de euros. Ainda que não resolva todos os problemas, com a decisão de bloquear os reembolsos de capital, Woodford espera ganhar tempo, para fechar algumas posições e conseguir responder aos pedidos dos clientes. Mas se o gestor não conseguir inverter o comportamento negativo do fundo, os resgates seguramente não vão ficar por aqui.