Uma guerra comercial contra os mais pobres do mundo O ataque ao livre comércio é popular o suficiente para a administração Trump poder começar a corroer uma das melhores políticas de desenvolvimento possível. É preciso parar isto. As perdas relativamente pequenas e corrigíveis do comércio não podem sobrepor-se aos seus enormes benefícios.

As tarifas do aço do presidente dos EUA, Donald Trump, trouxeram consigo a perspectiva de uma guerra comercial. A União Europeia adverte que tem "todo um arsenal à disposição para responder", enquanto a China ameaçou "uma resposta justificada e necessária".

Economistas, políticos e figuras públicas levantaram preocupações sobre a ameaça de barreiras comerciais. Os potenciais danos são gigantescos. Novos obstáculos ao livre comércio não só nos levam na direcção errada, como nos impedem de transformar a vida de milhares de milhões de pessoas pobres em todo o mundo e de obter benefícios de biliões de dólares todos os anos.

É razoável afirmar que o comércio mais livre tem custos. Grande parte do sentimento manifestado hoje pelos líderes políticos - que tem muito em comum com os intensos protestos anti-comércio dos anos 90 - reflecte a realidade de que todo os acordos comerciais custam a algumas pessoas os seus empregos, e que alguns dos deslocados não encontrarão outro trabalho.

Os efeitos negativos têm-se concentrado muitas vezes em determinadas indústrias e regiões geográficas (como o Rust Belt dos Estados Unidos), onde a produção pode ser mais cara e menos eficiente do que noutros países. Um estudo sugere que, se se somarem os custos desses efeitos, eles anulam, efectivamente, mais de um quinto dos benefícios totais do comércio.

Mas, ainda que isso tenha de ser tido em conta, é apenas uma parte de um quadro maior. Em nenhum lugar os benefícios do comércio mais livre são mais evidentes do que nos mercados e lojas do mundo. Seja em Nairobi, Xangai, Pittsburgh, Lisboa ou Melbourne, os consumidores encontram uma variedade muito maior de produtos, a preços mais baixos, do que qualquer país poderia produzir sozinho.

Essas importações mais baratas aliviam a pressão inflacionária. Nos EUA, estima-se que, por cada 1% de quota de mercado obtida pelas importações de produtores de baixo custo como a China, os preços caiam 2%.

E bens mais baratos significam que o nosso dinheiro dá para mais coisas. De acordo com um relatório de 2015 para a Casa Branca, os americanos de classe média podem comprar 30% mais com o seu dinheiro do que se não houvesse livre comércio. Esse aumento do poder de compra é ainda mais pronunciado para os consumidores mais pobres, que podem comprar 60%. A classe trabalhadora dos EUA - que será, segundo algumas pessoas, a mais beneficiada pelas barreiras comerciais - seria na verdade a mais afectada por uma guerra comercial.

Mas os benefícios do livre comércio vão muito além da nossa capacidade de comprar eletrodomésticos e alimentos mais baratos. Globalmente, o livre comércio é, de longe, a ferramenta de desenvolvimento mais poderosa alguma vez inventada. O comércio mais livre através das fronteiras reduz as disparidades de rendimento. O relatório da Casa Branca de 2015, por exemplo, descobriu que uma redução de dez pontos percentuais nas tarifas leva a uma queda de um ponto percentual na diferença salarial entre homens e mulheres, e que tarifas mais baixas também reduzem as diferenças salariais baseadas na raça.

Além disso, o aumento da abertura ao comércio está associado a menores taxas de mortalidade infantil e maior esperança de vida, especialmente nos países em desenvolvimento. Com o tempo, o livre comércio permite que os trabalhadores mudem para indústrias mais eficientes, o que resulta em salários mais altos, maior investimento em infraestrutura e uma economia mais dinâmica. Mais importante ainda, o livre comércio sustenta o crescimento económico, o que significa que milhões de pessoas saem da pobreza.

Alguns temem que os benefícios do crescimento económico estejam reservados apenas para alguns oligarcas. Mas, apesar de tudo o que se diz sobre a desigualdade e os receios de que os benefícios do crescimento não sejam "partilhados", a pesquisa do Banco Mundial mostrou que, quando as economias crescem, o rendimento das famílias pobres aumenta de forma proporcional ao crescimento do rendimento geral.

A história recente demonstra os benefícios da abertura das economias ao comércio mais livre. Surpreendentemente, nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial que vive na pobreza extrema caiu quase para metade. Como ressalta Max Roser, economista da Universidade de Oxford, os jornais poderiam ter publicado a manchete: "Pessoas em pobreza extrema caíram em 137 mil desde ontem", todos os dias nos últimos 25 anos.

Simplificando, o livre comércio gera mais benefícios para o planeta do que qualquer outra política, programa ou projecto isolado em qualquer lugar. O verdadeiro drama dos acontecimentos actuais é, portanto, que o mundo esteja a afastar-se de um futuro mais livre e mais próspero.

Uma pesquisa encomendada pelo meu think tank, o Copenhagen Consensus, conclui que completar a Ronda de Doha de negociações globais de livre comércio - uma perspectiva que ainda parecia possível há alguns anos, mas que agora é quase inimaginável - reduziria o número de pessoas a viver na pobreza em 145 milhões em 15 anos e tornaria o mundo 11 biliões de dólares mais rico. Três quintos dessa riqueza iriam para países em desenvolvimento, o equivalente a 1.000 dólares extra por pessoa todos os anos até 2030. Mesmo que um quinto desses benefícios fosse corroído pelos custos da redistribuição, isso ainda equivaleria a 9 biliões de dólares em benefícios para a humanidade.

Os governos deveriam gastar mais dinheiro a ajudar os perdedores dos acordos de livre comércio com formação profissional e apoios sociais de transição. Mas ignorar 9 biliões de dólares de benefícios por causa de danos no valor de 2 biliões não faz sentido algum.

Em 1824, o historiador britânico Thomas B. Macaulay observou que "o livre comércio - uma das maiores bênçãos que o governo pode conferir ao seu povo - é impopular em quase todos os países". Desde 1820, a pobreza global caiu de 94% da humanidade para menos de 10% - em grande parte por causa do livre comércio. No entanto, ainda hoje, o ataque ao livre comércio é popular o suficiente para a administração Trump poder começar a corroer uma das melhores políticas de desenvolvimento possível. É preciso parar isto. As perdas relativamente pequenas e corrigíveis do comércio não podem sobrepor-se aos seus enormes benefícios.

Bjørn Lomborg é director do Copenhagen Consensus Center e professor visitante na Copenhagen Business School.

Copyright: Project Syndicate, 2018.

www.project-syndicate.org

Tradução: Rita Faria