20 anos dos BRIC

A pandemia vem no final de uma década (2011-20) que não foi nem de longe tão frutífera como a primeira. O peso do Brasil e da Rússia no PIB global deverá ter recuado aos níveis de 2001. E embora a Índia tenha emergido como a quinta maior economia do mundo, viveu vários anos difíceis. Só a China teve um sucesso notável durante esse período.