A ascensão da economia da covid

Como o aumento do número de testes nos dá uma melhor ideia de quem teve covid-19 e de quem tem anticorpos contra a SARS-CoV-2, poderemos oferecer a essas pessoas um salário bastante elevado para fazerem trabalhos em que é grande o risco de se contrair covid-19 – nomeadamente nos hospitais e em setores empresariais que envolvam uma interação pessoal. Ao recorrermos a essas pessoas como elos entre pessoas vulneráveis, poderemos manter as cadeias de fornecimento intactas, ao mesmo tempo que interrompemos as cadeias de transmissão do vírus.