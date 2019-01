Anne Krueger 23 de janeiro de 2019 às 14:00

A fuga de cérebros de Trump Tendo em conta todas as suas queixas em relação ao défice comercial dos EUA, Trump está a dar um tiro no pé ordenando que o seu governo aumente as exigências para a obtenção de vistos e, assim, prejudicando as exportações dos serviços do ensino superior dos EUA.