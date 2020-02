Kaushik Basu 10 de fevereiro de 2020 às 14:00

A grande onda das dívidas está a chegar

Atualmente, a economia da Índia enfrenta uma das suas mais profundas crises dos últimos 30 anos, com o crescimento a abrandar fortemente, o desemprego em máximos de 45 anos, um crescimento das exportações muito próximo de zero nos últimos seis anos, e o consumo per capita no setor agrícola a diminuir ao longo dos últimos cinco anos.