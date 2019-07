Anatole Kaletsky 03 de julho de 2019 às 14:00

As expansões não morrem de velhas

A Europa tem sido a grande vítima da guerra comercial EUA-China, pelo mesmo motivo que foi a grande vítima da crise financeira de 2008, também originária nos EUA. Enquanto os EUA e a China estão a estimular as suas economias para contrabalançar a desaceleração do comércio, as autoridades europeias estão, como sempre, a responder com as mesmas políticas erradas.