Estará o realismo a ganhar ao populismo?

Com as condições económicas a voltarem mais ou menos ao normal em todo o mundo depois de uma década de crises financeiras, o populismo nacionalista é visto agora como a maior ameaça à recuperação global. Isso foi reconhecido pelos ministros das Finanças que se reuniram em Washington, DC, em Abril, para a reunião de primavera do FMI. Mas é possível que esse consenso tenha surgido exactamente quando a onda populista chegou ao topo? Em vez de as políticas populistas estarem a minar a recuperação económica, estará a recuperação económica a minar a política populista?

Olhando para todo o mundo, a política económica populista parece estar em recuo, embora não seja visível nenhuma alternativa clara. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump parece estar a restringir os seus instintos proteccionistas e as relações económicas com a China estão a estabilizar. Na Europa, apesar do foco dos meios de comunicação no sucesso dos políticos xenófobos na Hungria e na Polónia, o pêndulo está a afastar-se do nacionalismo económico nos países que realmente importam: França, Alemanha, Espanha e Itália, onde os dois partidos populistas que alcançaram recentemente avanços eleitorais estão agora a competir para mostrar a sua devoção ao euro.

Mesmo no Reino Unido, onde o nacionalismo económico obteve a sua vitória mais espectacular sobre a globalização e o multiculturalismo no referendo de 2016 sobre o Brexit, a maré pode estar a mudar. O governo britânico está a perceber gradualmente que os eleitores não querem, na verdade, a ruptura completa com a Europa exigida pelos eurocépticos. Nenhuma das duas alternativas à adesão à UE apresentadas no referendo do Brexit - uma "pequena Inglaterra" proteccionista e voltada para dentro, ou uma "Angloesfera" pós-imperial baseada na "relação especial" com a América e a Commonwealth - está a revelar-se economicamente viável ou politicamente atractiva para os eleitores. Ainda que apenas 3 a 4% dos eleitores admitam mudar de ideias sobre o Brexit, a grande maioria quer manter a maior parte dos benefícios do livre comércio, viagens facilitadas, trabalho imigrante e forte regulamentação ambiental, dos consumidores e da saúde.

A aversão dos eleitores às consequências adversas do Brexit, análoga ao realismo que se abateu sobre a Grécia depois de o referendo de 2015 ter rejeitado um resgate da UE, ajuda a explicar as tácticas desconcertantes da primeira-ministra Theresa May e seu Partido Conservador. Depois de ter começado por proclamar uma instrução clara do povo para "recuperar o controlo", May enfraqueceu gradualmente a sua postura e apagou as suas linhas vermelhas: o fim das contribuições orçamentais da UE, limites à imigração europeia e uma isenção das regras europeias e sentenças judiciais. Em vez de exigências estridentes para a restauração da soberania nacional sem entraves em Março de 2019, ela está agora a implorar por uma transição, durante a qual nada mudará, de forma visível, para os cidadãos.

Surpreendentemente, os compromissos de May foram aceites pelos nacionalistas que antes ameaçavam a sua liderança. Os zelotes ainda esperam uma ruptura total com a Europa, mas parecem aliviados em adiar o dia D até ao final da "transição de status quo" de May em Dezembro de 2020. Mas se uma "saída limpa" da Europa é muito perigosa para tentar agora, porque é que será mais aceitável em 2020? Não será - e, presumivelmente, essa realidade ditará a extensão da transição até depois das eleições gerais de 2022, e depois.

O resultado é que, como escrevi há quase um ano, o beligerante Brexit do Reino está a transformar-se num dócil "Fake Brexit" [falso Brexit]: uma associação à UE ao estilo da Noruega. Tanto os apoiantes como os opositores do Brexit ficarão insatisfeitos com esse resultado, que transformará o Reino Unido em algo que os defensores do divórcio chamam justificadamente de "estado vassalo": um país que cumpre as leis da UE, mas que não tem direito a voto ou capacidade de influenciar essas leis.

Porque é que o Reino Unido aceitaria esse estatuto de segunda classe? É aqui que chegamos à relação entre o populismo nacionalista e a economia. A única justificação que resta para a forma obviamente inferior de associação à UE que May propõe agora é a afirmação populista de que "o povo falou".

Até recentemente, o uso desse slogan permitiu que todos os opositores da política governamental fossem rotulados como elitistas internacionalistas, "cidadãos de lado nenhum" que desprezam as "pessoas reais". Deslegitimar a oposição política tornou o Brexit inevitável, o que desencorajou os eleitores a pensar nas questões que os podem fazer mudar de ideias.

Mas a atmosfera política do Reino Unido está a mudar. Com a aproximação do prazo final do Brexit de Março de 2019, a "transição" de May a estender-se para um futuro distante, e todas as promessas tangíveis do Brexit a retrocederem como uma miragem no deserto, tanto a opinião parlamentar como a opinião pública estão a mudar. O Partido Trabalhista está a chegar lentamente à conclusão de que, apesar de muitos eleitores da classe trabalhadora terem apoiado o Brexit, a oposição ao divórcio é a única forma de derrubar o governo de May. Como resultado, May foi repetidamente derrotada no Parlamento e forçada a conceder uma votação parlamentar completa sobre qualquer acordo que negocie com a UE.

Esses conflitos parlamentares significam que a oposição ao Brexit não é mais desacreditada como antidemocrática e elitista. E a opinião pública está a responder, com apoio claro da maioria para uma "votação significativa" no Parlamento para decidir se o acordo final de May com a Europa é realmente melhor do que permanecer na UE. Quando esta votação ocorrer, provavelmente em Outubro, uma aliança táctica de todos os partidos da oposição com uma dúzia de conservadores pró-europeus poderá muito bem derrotar o governo. Se tal derrota parece iminente, May deverá mexer-se para evitá-lo, propondo um referendo para tomar a decisão final entre a sua versão do Brexit e o status quo da UE.

Mas um referendo desse tipo, apoiado agora por uma campanha lançada recentemente para um "Voto do Povo", marcará simplesmente outra descida em direcção ao populismo, em vez de uma conclusão genuinamente democrática do debate do Brexit? A resposta é não, porque aos eleitores seria oferecida uma escolha honesta entre duas alternativas bem definidas: aceitar qualquer acordo para deixar a UE negociado pelo governo ou ficar na UE retirando a notificação do Brexit antes da data limite de 29 de Março.

Em contraste, o referendo de 2016 ofereceu aos eleitores uma escolha ilusória entre a realidade e a fantasia: um Brexit justo, no qual poderiam projectar quaisquer esperanças ou preconceitos que desejassem imaginar. O contrário do populismo nacionalista não é o elitismo globalista. É o realismo honesto, como o Reino Unido está agora a redescobrir.

Anatole Kaletsky é economista-chefe e co-chairman da Gavekal Dragonomics e o autor de Capitalism 4.0, The Birth of a New Economy.

Copyright: Project Syndicate, 2018.

www.project-syndicate.org

Tradução: Rita Faria