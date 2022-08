Estímulos “serão lembrados como um erro político”

Uma década de megaestímulos pelos principais bancos centrais globais terão consequências, que ainda agora começam a ser sentidas, alerta o antigo vice-governador do Banco de Inglaterra (BoE), Howard Davies. Em entrevista, o atual “chairman” do NatWest Group e autor do livro “The Chancellors: Steering the British Economy in Crisis Times” alerta para os custos de combater a inflação, criticando a lentidão na resposta

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...