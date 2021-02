Reduzir a vulnerabilidade climática da Ásia

Grande parte da Ásia já está a dar resposta aos desafios de adaptação e mitigação das alterações climáticas. Com base nestes esforços, na partilha das melhores práticas e na angariação de apoios, a região pode emergir como líder no combate a uma das maiores ameaças do mundo, ao mesmo tempo que promove o crescimento sustentável e a prosperidade.