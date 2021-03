Redefinir as relações comerciais entre os EUA e a China

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está a reavaliar a estratégia da América em relação à China. O modus operandi de Donald Trump era intimidar a China no comércio, investimento estrangeiro, ciberespaço, comércio eletrónico, propriedade intelectual, Mar do Sul da China, Taiwan e outras questões. Para piorar as coisas, o governo Trump escolheu lidar com a China de forma bilateral, negligenciando os aliados europeus,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...